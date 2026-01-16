Adıyaman Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, GAP Gazeteciler Birliği Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Göktaş, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette, GAP Gazeteciler Birliği Genel Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Çelik ve Serkan Gürkan ile Genel Başkan Danışmanları Hakan Danış ve Hakan Karaaslan hazır bulundu.

2025 Yılı Çalışmaları Masaya Yatırıldı

Ziyarette İl Özel İdaresi'nin 2025 yılı çalışmaları hakkında bilgi veren Şükrü Alperen Göktaş, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve dikkatli bir şekilde kullanıldığını vurguladı. İl Özel İdaresi'nin görev ve sorumluluklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Göktaş, şu başlıklara dikkat çekti:

İl Özel İdaresi sorumluluğundaki bina ve tesisler için ihtiyaç programları ve projelerin hazırlanması,

Planlanan yapım, bakım ve onarım işlerinin yürütülmesi,

Yatırımlara ait ihale öncesi ve sonrası arazi ve proje çalışmalarının yapılması,

Yapım işlerine ilişkin ihale, muayene ve kabul süreçlerinin yürütülmesi,

Geçici ve kesin kabul işlemleri ile kesin hesapların düzenlenmesi.

Kamu kaynaklarında şeffaflık vurgusu

Kamu görevinin sorumluluğuna dikkat çeken Göktaş, 'Bizler kamu görevlisi olarak, devletin ve vatandaşlarımızın vergilerinden oluşan kaynakları tamamen halkın yararına kullanmakla yükümlüyüz. Yönetim anlayışımızın temelinde şeffaflık ve hesap verebilirlik vardır. Yerel basının uyarılarını, eleştirilerini ve önerilerini önemsiyoruz. Eleştiriye açık bir anlayışla çalışıyoruz; çünkü eleştiri bizi daha iyisini yapmaya sevk eder' ifadelerine yer verdi.

Yerel basına teşekkür ve Gazeteciler Günü mesajı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ziyareti daha önce planladıklarını ancak program yoğunluğu nedeniyle bugüne nasip olduğunu belirten Göktaş, tüm basın mensuplarının Gazeteciler Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

GAP Gazeteciler Birliği'nden Değerlendirme

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'GAP Gazeteciler Birliği; Türkiye genelinde olduğu kadar Hollanda, Almanya, Romanya, KKTC ve Azerbaycan'da da üyeleri bulunan, uluslararası etkinliği olan bir meslek örgütüdür. Bizler bir yandan halk adına gönüllü denetim görevimizi yerine getirirken, diğer yandan ülkemizin ve bölgemizin tanıtımına katkı sunan etkinlikler gerçekleştiriyoruz' dedi.

Kıymaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Göktaş'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak : PERRE