Görsel Sanatlar Öğretmeni Ebru Doymaz: “Sanat iyileştirir, ehlileştirir, insanı geliştirir”

“Sanatı, terapötik bir destekle sunuyoruz”

Dokuz Eylül Üniversitesi Resim Öğretmenliği ve Ege Üniversitesi Sanat Terapisi programlarından mezun olan Ebru Doymaz, Ebruli Sanat Merkezi’nde yağlı boya, akrilik, karakalem, seramik, ebru ve çini sanatı gibi birçok alanda eğitim verdiklerini belirterek, sanatla terapinin gücünü birleştirdiklerini vurguladı. Doymaz, “Sanat terapisi seanslarımızda şiir, sinema, drama, müzik ve resim gibi unsurları harmanlayarak çocukların ve yetişkinlerin bilinç dışı kayıtlarını dışa vurabilmelerini sağlıyoruz. Bu, kişisel gelişim açısından çok kıymetli” dedi.

“6 Şubat sonrası fark ettik: Bu şehir sanatla iyileşmeli”

Merkezin kuruluş amacında 6 Şubat depreminin etkisinin büyük olduğunu söyleyen Doymaz, “Biz bu merkezi başka bir şehirde de açabilirdik. Ama kendi memleketimi çok sevdiğim için burada, özellikle sanatın psikolojik bir destek sunabileceği alanlara duyulan ihtiyaçla harekete geçtik. Bu merkezi, 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz hocamız Aziz Taştan’ın anısına açtım” dedi.

“Yetenek değil, heves önemli”

Doymaz, sanatın bir yetenekten ziyade istek ve süreklilikle öğrenilebileceğini vurgulayarak, “Bir kişinin resim yapabilmesi için büyük bir yeteneğe değil, büyük bir hevese ihtiyacı vardır. Haftada bir gün, sadece kendinize ayırdığınız bir saat bile hayatınızda çok şeyi değiştirir. Bu hem bireysel hem toplumsal olarak dönüşüm yaratabilir” ifadelerini kullandı.

Eğitimler her yaş grubuna açık

Ebruli Sanat Merkezi’nde eğitimlerin haftanın 7 günü devam ettiğini belirten Doymaz, şu bilgileri verdi:

“Çocuklara ve yetişkinlere bireysel eğitimler veriyoruz. Haftada bir gün 2 saat resim eğitimi, ardından yarım saat sanat terapisiyle birlikte toplam 2,5 saatlik bir program uyguluyoruz. Seramik, ebru, karakalem, çini gibi alanların yanı sıra özel bireylere yönelik çalışmalarımız da var. Üniversite hazırlık seviyesinde öğrencilerimize anatomi ve karakalem eğitimi veriyoruz.”

“Sanat iyileştirir, ehlileştirir, geliştirir”

Sanatın toplumsal ve bireysel iyileştirme gücüne dikkat çeken Doymaz, “Sanat tarih boyunca psikoterapi yöntemlerinde de kullanılmıştır. Bilinç dışı kayıtlarımızı dışa vurabildiğimiz zaman, toplum olarak da birey olarak da daha gelişmiş bir seviyeye ulaşabiliriz. Sanat insanı iyileştirir, ehlileştirir, geliştirir” diye konuştu.

“Adıyaman’da kültür merkezi eksikliği ciddi bir sorun”

Sanat merkezinde yaptığı çalışmaların yanı sıra okullarda, kadın okuma gruplarında ve çeşitli atölyelerde de etkinlikler gerçekleştirdiğini belirten Doymaz, Adıyaman’da kültür ve sanat altyapısının yetersizliğine dikkat çekti:

“Adıyaman’da kültür merkezine ve bu alanda liyakatli eğitmenlerin bulunduğu bir yapıya ihtiyaç var. Bir öğrencim tiyatro eğitimi almak istediğini söyledi, yönlendirecek bir yer bulamadım. Bu beni çok üzdü. Sadece resim değil, tiyatro, diksiyon, edebiyat gibi alanlarda da eğitim verilmesi gerekiyor. Sanat, insanın kendisidir. İnsan doğası sanattır. Bu şehir daha fazlasını hak ediyor.”

“Sanatın belgelemesi için kitap yazıyorum”

Doymaz, ayrıca sanat terapisi süreçlerinde gözlemlediği değişimleri kitaplaştırmaya başladığını belirterek, “Sanatla dışa vurum süreçlerini, çocuk ve yetişkinlerde gözlemlediğimiz bilinç dışı yansımaları kayıt altına alıyorum. Daha önce Bilsem kitabı da yazmıştım. Şimdi de sanat terapisinden çıkan dönüşümleri belgeleyen bir eser üzerinde çalışıyorum” dedi.

“Adıyaman halkı duyarlı, destek daha da artmalı”

Ebruli Sanat Merkezi'nin kısa sürede büyük ilgi gördüğünü dile getiren Doymaz, Adıyaman halkının sanata giderek daha duyarlı hale geldiğini belirterek, “İyileşmenin yolu sanattan geçiyor. Bu konuda toplumsal bilinçlenme arttıkça, çocuklarımıza ve kendimize daha sağlıklı bir gelecek kurabiliriz. Umarım daha çok destekle sanatın her alanda yaygınlaştığı bir şehir haline geliriz” sözleriyle çağrıda bulundu.

Kaynak : PHA