İl Sağlık Müdürü Şirik, kentte yürütülen sağlık yatırımları ve çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Şirik, bu kapsamda Onkoloji Merkezi'ndeki hastaları ziyaret etti ve merkezde incelemelerde bulundu.

Ziyarette, hasta ve sağlık çalışanlar ile sohbet eden İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik'e Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Kasım Turgut ve hastane yönetimi eşlik etti.

Kemoterapi tedavisi alan vatandaşların hizmet noktasında önerilerini dinleyen Şirik, Onkoloji Merkezi'ni inceleyerek, Başhekim Doç.Dr. Kasım Turgut'tan merkezin son durumu hakkında bilgi aldı.

"Kemoterapi hizmetimiz yaklaşık 40 üniteye çıktı"

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik, bugün itibariyle Onkoloji Merkezinin poliklinik ve kemoterapi hizmetlerini vermeye başladığını söyledi.

Merkezde hem kemoterapi hem de poliklinik hizmetlerinin birlikte verileceğini ifade eden Şirik,"Ana binamızda 18 hasta kapasitesiyle verdiğimiz Kemoterapi hizmetimizi yaklaşık 40 üniteye çıkarttık. Yani aynı anda 40 hastamız kemoterapi alabilecek ve aynı zamanda 2 onkoloji polikliniğimiz hizmet veriyor."dedi.

"En kısa sürede PET-CT hizmeti vereceğiz"

PET-CT ünitesinin kurulumuyla ilgili teknik çalışmaların sona ermesiyle bu hizmeti vereceklerini ifade eden İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik,"Onkoloji Merkezimiz yaklaşık 2 bin 500 metrekare alana sahip olup, eksi 1. katta PET-CT cihazının kurulumu yaptık. PET-CT cihazımızın aktif çalışması için bildiğiniz gibi burada kullanılan ilaçlar özellikli ilaçlar bununla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. En kısa sürede ilaç alımlarımızı yaparak PET-CT hizmetimizi vereceğiz."şeklinde konuştu.

"En kısa sürede vatandaşlarımıza Radyoterapi hizmetini burada vereceğiz"

Son olarak kısa süre sonra Radyoterapi hizmetinin de bu merkezde verilmeye başlanacağının müjdesini veren Şirik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca aynı alanda LİNAC yani Işın Tedavisi dediğimiz cihaz alanımızda var. Bu LİNAC cihazımızın fiziki alt yapısını tamamladık, yeni gelecek cihazın kurulumuna hazır hale getirdik. Bildiğiniz gibi geçen dönemde 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasında radyasyon onkoloji uzmanımızda atandı. Radyasyon onkoloji uzmanımızın göreve başlamasıyla ışın tedavisi, Radyoterapiyle ilgili çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. En kısa sürede vatandaşlarımıza Radyoterapi hizmetini burada vereceğiz. Radyo terapi hizmetimizin başlamasıyla beraber Onkoloji, Kemoterapi, PET-CT ile Adıyaman'daki onkoloji hastalarımızın il dışına sevklerinin önüne geçmiş olacağız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah sağlık altyapımızı her gecen gün biraz daha güçlendirerek ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda desteğini esirgemeyen başta Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na, Adıyaman Valimiz Sayın Dr. Osman Varol, Milletvekillerimize, Başhekimimiz Doç.Dr. Kasım Turgut ve ekibine ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum."



Kaynak : PHA