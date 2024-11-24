6 Şubat depremin etkisiyle Barbaros Hayrettin Caddesi üzerinde bulunan Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü hasar görmüştü. "Asrın felaketi" olarak adlandırılan depremin ardından kısa sürede Yunus Emre Mahallesi, Şifa Caddesi (Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastane Güneyi) üzerinde yapılan 2 katlı binanın yapımın tamamlanmasıyla hizmet vermeye başladı.

Depremin etkisini silmeye devam ettiklerini aktaran Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik," Asrın felaketi" olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremin etkilerini silmeye devam ediyoruz. Depremin yıkıcı etkisini hafızalardan silme adına hızlı manevra yaparak izleri silmeye çalışıyoruz. 11 ilimizi etkilediği gibi sağlık camiamızda da yıkıcı bir etki bıraktığını üzülerek söylemek isterim. Bu etkinin bir an önce hafifletilmesi için personellerimiz için fiziki şartları güncelleyerek yapımı kısa sürede tamamlanan Sağlık Müdürlüğümüzün yeni binasına taşındık. İl Sağlık Müdürlüğümüz bundan böyle Yunus Emre Mahallesi, Şifa Caddesi 1164 Sok. No:85/2 (Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastane Güneyi) yani hemen yanında hizmet verecektir. Sağlık camiamıza ve Adıyaman halkımıza hayırlı, uğurlu olsun"dedi.



Kaynak : PHA