Doğan, eğitim sisteminin güçlendirilmesi ve öğretmenlerin haklarının korunmasının, milli bir sorumluluk olduğunu belirtti.



“EĞİTİM, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞİN TEMELİDİR”



Doğan, “Öğretmenlerimiz, toplumumuzun geleceğini şekillendiren mihenk taşlarıdır. Ancak, son dönemde eğitim sistemimiz ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Öğretmenlerimizin karşılaştığı zorluklar, ülkemizin geleceği için büyük bir tehdit oluşturuyor. Eğitimin kalitesinin artırılması, her birey için bir hak olmalıdır” dedi.



“HUKUKSUZLUKLARA SON VERİLMELİ”



Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının ve öğretmenlerin haklarının korunmasının önemine dikkat çeken Doğan, “Bu eğitim sisteminde öğretmenlerimizin söz hakkı olmalı. Halkın en değerli emanetine sahip çıkmak, hepimizin görevidir. Eğitimdeki hukuksuzluklara ve adaletsizliklere karşı durmak, bugün her zamankinden daha önemlidir” şeklinde konuştu.



“BİR ARADA MÜCADELE ETME ZAMANI”



Doğan, öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili mücadelelerinde yanlarında olmanın önemini vurgulayarak, “Öğretmenlerimize destek vermek, onların yanında durmak, toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Birlikte hareket ederek, eğitimdeki sorunları aşabiliriz” ifadelerini kullandı.



“ÖĞRETMENLERİMİZİN GÜNÜ KUTLU OLSUN”



Son olarak, Engin Doğan, “Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz, bu ülkenin aydınlık yarınlarının inşasında her zaman en büyük destekçimizdir” diyerek mesajını tamamladı.