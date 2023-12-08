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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt ve Av. Mustafa Alkayış'la beraber ziyaret eden Dr. İshak Şan, Adıyaman için 200 yataklı 2 ayrı hastane sözü aldıklarını duyurdu.

"2024 yatırım planına alınarak yapımına başlanacak"

Ziyaretin detayları hakkında bilgi veren Adıyaman Milletvekili Dr. İshak Şan,"Sayın Bakanımız Fahrettin Koca’yı ziyaretimizde Adıyaman için zaruri ihtiyaç olan şehrin batı kısmındaki Altınşehir Mahallesi'ndeki bölgesine 200 yataklı hastane sözünü aldık. 2024 yatırım planına ekleterek yapımına başlanacağını söyledi. Hastane yapımı ile birlikte şehrin sağlık alanında ki; işleyişini tam anlamıyla rahatlatmış olacağız. Ve diğer yatırım sözünü de artan nüfusa paralel olarak büyük bir ihtiyaç olan 200 yataklı Kahta Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine aldık ve bu yatırımımız da 2024 yatırım planına alınarak yapımına başlanacak. Sağlık alanında bu iki büyük yatırımda Adıyaman’ımıza hayırlı olsun. Emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya Adıyaman halkı adına teşekkürü bir borç biliriz." İfadelerini kullandı.



Kaynak : PHA