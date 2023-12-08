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Kale Grubu’nun topluma yaptığı katkıları kalıcı hale getirmek amacıyla 1991 yılında kurulan Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV), ‘İyi Bak Dünyana’ çatısı altında eğitim ve istihdam alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Deprem bölgesinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına etki odaklı çalışmalarını sürdüren KSV, bu yılki meslek edindirme kurslarını bölgedeki gençlerin eğitim ve istihdamına katkı sağlamak amacıyla başlattı. Adıyaman ve Gaziantep’te Kasım ayında açılan Meslek Edindirme Kursları’nda, meslek liselerinde inşaat teknolojisi alanında eğitim gören öğrencilere, seramik karo kaplamacılığı alanında eğitimler veriliyor.

İnsan ve sosyal fayda odaklı çalışmalara her zaman öncelik veren bir grup olduklarını belirten KSV Programlar ve Etki Yatırımları Müdürü Deniz Kaçaroğlu Türker; “Bu yıl ülkemiz çok büyük bir deprem yaşadı. Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin, yıkılan hayatların acısını en derinde yaşıyoruz. Depremi öğrendiğimiz ilk andan itibaren Kale Grubu ve KSV olarak, tüm imkanlarımızla, çalışanlarımızla, gönüllülerimizle ve paydaşlarımızla birlikte sahadayız. Yardım malzemeleri ulaştırdık, hijyen ve barınma ihtiyacının karşılanmasına çalıştık. Yıl boyunca grup şirketlerinin Babalar Günü gibi özel gün bütçelerini de deprem bölgesine aktardık. Bu kapsamda pek çok farklı projeyi hayata geçirdik. Çocuklara ve kadınlara yönelik projeler geliştirdik. Bölgedeki en önemli sorunlardan birinin istihdam olduğunu gördüğümüz için de bugüne kadar farklı şehirlerde düzenlediğimiz Meslek Edindirme Kurslarını da bu yıl Babalar Günü için ayrılan özel gün bütçesinin aktarımıyla Adıyaman ve Gaziantep’te başlattık. Bu kurslar sayesinde yüzlerce kursiyeri meslek sahibi yaptık. Bu çabamızın, bölgedeki gençler için güzel bir geleceğin ilk adımı olacağına inanıyor ve katılan herkese başarılar diliyoruz” dedi.

Mesleki eğitime destek olacak

Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gaziantep Üçoklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başlayan eğitimlere katılan 40 öğrenci, mesleki bilgi ve beceri seviyelerini artırarak mezun olacak.

Şubat ayında tamamlanması öngörülen kurs programı; teorik, atölye ve staj eğitimi olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. 424 saat sürmesi planlanan eğitimlerde iş sağlığı-güvenliği ve iş organizasyonu gibi konularda kursiyerlere bilgi aktarılıyor. Ayrıca kursiyerlere iş elbiseleri teorik öğretim için kitapları, atölyedeki çalışmaları ve kalıcı tatbikatları için her türlü araç-gereç de temin ediliyor.

Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV) hakkında

Kale Grubu’nun topluma yaptığı katkıları kalıcı hale getirmek amacıyla 1991 yılında kurulan Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV), 30 yılı aşkın süredir üniversite eğitimi alan gençleri burs programlarına dahil ediyor. Bursiyerler için gelişim programları tasarlanırken, ayrıca Kale Grubu çalışanları için geliştiren tüm program ve faaliyetlere de katılım imkânı sağlanıyor.

Bugüne kadar on binlerce öğrenciye burs sağlayan KSV, bu desteğinin yanı sıra okul, öğrenci yurdu, eğitim merkezleri açıyor. Sanayi ile üniversite eğitim iş birliğini özendirip desteklemeye yönelik çalışmalar gerçekleştiren Vakıf, inşaat sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek ve gençlere meslek edindirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğinde başlattığı kurslarla yaklaşık on bin gencimize meslek edindirdi. Cezaevlerinde, çocuk ıslahevleri ve yetiştirme yurtlarında açtığı kurslarla tutuklu ve hükümlülerin yeni hayatlarına büyük bir umutla başlamalarına katkıda bulundu. Vakıf ayrıca, ‘İlk İşim Okullarda Değişim’ projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında çok sayıda ilkokulun yenilenmesine destek veriyor.

Detaylı bilgi için:

Ela Belül / Ela Belül İletişim Danışmanlığı / 0533 383 58 98 / [email protected]