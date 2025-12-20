Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da ilan edilen mücbir sebep süresinin sona ermesine ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Asnuk, 6 Şubat depremlerinin kentte sosyal, ekonomik ve ticari hayatı derinden etkilediğini belirterek, 'Bugün Adıyaman'da esnaf dükkanını değil, hayatını yeniden kurmaya çalışmaktadır. Konteynerde ticaret yapan, müşteri kaybı yaşayan, borçla ayakta duran esnaftan olağan bir mali takvim beklemek vicdanla bağdaşmaz. Mücbir sebep süresi yeniden uzatılmalıdır' dedi.

Başkan Asnuk, açıklamasına şu ifadelere yer verdi:

'6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem, Adıyaman'ı yalnızca fiziki olarak değil sosyal, ekonomik ve ticari hayat açısından da derinden sarsmıştır. Aradan geçen zamana rağmen şehrimizde hayat hala normale dönmemiştir.

Bugün gelinen noktada iş yerlerinin yaklaşık yüzde sekseni hala teslim edilmemiş, binlerce esnafımız konteynerlerde, geçici alanlarda ve son derece kısıtlı imkânlarla ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Bu tablo ortadayken, mükelleflerin olağan bir dönemdeymiş gibi yükümlülük altına sokulması ne hakkaniyetle ne de hayatın gerçekleriyle bağdaşmaktadır.

'Mantık ve Saha Gerçeği Birbiriyle Çelişiyor'

6 Şubat depremi sonrası Adıyaman'da mücbir sebep ilan edilmiş, bu süre 30 Kasım 2025 tarihinde sona ermiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusuna göre;

2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi 2 Şubat 2026,

E-defter beratlarının yüklenme tarihi ise 31 Aralık 2025 olarak belirlenmiştir.

Burada açık bir zaman ve uygulama çelişkisi bulunmaktadır.

Henüz beyannamesi verilmeyen dönemlerin, e-defter beratlarının önceden hazırlanıp yüklenmesinin fiilen ve teknik olarak mümkün olmadığı ortadadır. Bu durum, mükellefleri istemeden cezai duruma düşürecek bir uygulamaya kapı aralamaktadır.

'Uzatma Değil, Mecburiyet'

Depremden etkilenen tüm mükellefler, 2022 yılı cirosu 2.500.000 TL'nin altında olan işletmeler, 1 Ocak - 6 Şubat 2023 tarihleri arasında işe başlayan mükellefler için mevcut şartlar altında yükümlülüklerin yerine getirilmesi fiilen mümkün değildir. Bu nedenle;

E-defter berat yükleme süreleri ertelenmeli,

Beyanname ve ödeme süreleri en az 3 ay uzatılmalı ya da mücbir sebep süresi yeniden uzatılmalıdır.

Bu bir ayrıcalık değil, deprem gerçeğinin dayattığı zorunluluktur.

'Esnaf Ayakta Kalamazsa Şehir de Ayağa Kalkamaz'

Bugün Adıyaman'da esnaf dükkanını değil, hayatını yeniden kurmaya çalışmaktadır. Konteynerde ticaret yapan, müşteri kaybı yaşayan, borçla ayakta duran esnaftan olağan bir mali takvim beklemek vicdanla bağdaşmaz.

Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanlığı olarak çağrımız nettir:

Masa başında değil, sahadaki gerçeklik dikkate alınmalıdır.

İlgili bakanlıkları ve yetkili kurumları, yetkilerini vatandaş lehine kullanmaya, Adıyaman'ın şartlarını görmeye ve bu mağduriyeti derinleştirecek uygulamalardan kaçınmaya davet ediyoruz.

Adıyaman toparlanmadan, mükellef toparlanamaz.

Esnaf rahatlamadan, şehir ayağa kalkamaz.'

Kaynak : PERRE