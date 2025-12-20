Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu tarafından, Bursaspor-Somaspor karşılaşmasında eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik küfürlü söylemlerin ardından Adıyaman'da basın açıklaması düzenlendi. Mimar Sinan Kültür Parkı'nda yapılan açıklamayı İnsan Hakları Derneği (İHD) Adıyaman Şube Başkanı Avukat Bülent Çınar okudu.

'Geçmişin Karanlık Simgeleri Tribünlerde'

Spor alanlarının uzun süredir sportif rekabetin dışına çıktığını ifade eden Çınar, 'Bursaspor taraftarlarının daha önce Amedspor karşılaşmalarında 1990'lı yılların faili meçhul cinayetlerini çağrıştıran 'Beyaz Toros' ve kontra-gerilla figürlerini tribünlere taşıması hafızalardadır. Son olarak Bursaspor-Somaspor karşılaşmasında Sayın Leyla Zana'ya yönelik gerçekleştirilen ırkçı ve cinsiyetçi tezahüratlar, bu zihniyetin hâlâ sürdüğünü bir kez daha göstermiştir' dedi.

Çınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Türkiye'de spor alanları uzun süredir sportif rekabetin değil; ırkçı, şoven, cinsiyetçi ve ayrımcı söylemlerin üretildiği mekânlar hâline getirilmiştir. Bu tablo, yıllardır cezasızlıkla beslenen örgütlü ve bilinçli bir zihniyetin sonucudur.

Bursaspor taraftarlarının daha önce Amedspor karşılaşmalarında 1990'lı yılların faili meçhul cinayetlerini çağrıştıran 'Beyaz Toros' ve kontra-gerilla figürlerini tribünlere taşıması hafızalardadır. Son olarak Bursaspor-Somaspor karşılaşmasında Sayın Leyla Zana'ya yönelik gerçekleştirilen ırkçı ve cinsiyetçi tezahüratlar, bu zihniyetin hâlâ sürdüğünü bir kez daha göstermiştir.

Bu saldırı münferit değildir. Leyla Zana şahsında hedef alınan; kadınların barış ve demokrasi mücadelesi ile halkların eşit ve özgür bir arada yaşama iradesidir. Irkçılık ve cinsiyetçilik, tribünlerde 'tezahürat' adı altında meşrulaştırılamaz; bunlar açıkça nefret suçudur.

Türkiye'nin bugün en acil ihtiyacı, barışın kalıcılaşması ve toplumsallaşmasıdır. Barış; yalnızca dar siyasal süreçlerle değil, toplumun tüm kesimlerinin eşitlik, adalet ve özgürlük temelinde sürece katılımıyla mümkündür. Spor alanlarında ve kamusal alanda üretilen bu tür provokasyonlar, barış ihtimalini sabote etmeyi amaçlamaktadır. Bu girişimlere verilecek en güçlü yanıt; halklar arasında dayanışmayı büyütmek, kadınların ve emekçilerin barış mücadelesini güçlendirmek ve demokratik siyaseti kararlılıkla savunmaktır.

Kadınlara yönelik cinsiyetçi dil ile Kürt halkına yönelen ırkçı saldırılar aynı politik kaynaktan beslenmektedir. Bu zihniyet; kadınların kamusal alandaki varlığını hedef almakta, eşit yurttaşlık taleplerini kriminalize etmekte ve barışı savunanları düşmanlaştırmaktadır.

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu olarak açıkça ifade ediyoruz: Bu dili üretenler kadar, bu dili görmezden gelenler, sessiz kalanlar ve cezasızlıkla ödüllendirenler de sorumludur.

Ayrıca altını özellikle çiziyoruz: Futbolda şike ve bahis gerekçesiyle yürütülen idari ve adli süreçler nasıl kararlılıkla işletiliyorsa; küfür, ırkçılık ve cinsiyetçilik içeren eylemler için de Türkiye Futbol Federasyonu ve adli makamlar tarafından aynı ciddiyetle ve etkinlikle işlem yapılmalıdır. Nefret suçları görmezden gelinemez, tali bir mesele olarak değerlendirilemez.

Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Adalet Bakanlığı'nı kamuoyu önünde göreve çağırıyoruz:

- Açık nefret suçu karşısında derhal etkin soruşturma başlatılmalı,

- Failler hakkında caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı,

- Spor alanlarında ırkçı ve cinsiyetçi söylemlere karşı net ve tavizsiz bir tutum alınmalıdır.

Bizler, Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu olarak; ırkçılığa, şovenizme, cinsiyetçiliğe ve nefret siyasetine karşı susmayacak, barışı ve halkların kardeşliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE