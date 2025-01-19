“Milli Görüş, Tabeladan İbaret Değil”

Erkan Çimenden yaptığı açıklamada, Milli Görüş hareketinin yalnızca bir parti ismiyle sınırlı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Milli Görüş, yalnızca tabelalardan ibaret bir parti ismi değil, bir milletin diriliş ruhuydu. Merhum Necmettin Erbakan’ın yolunda devam eden bu hareketin adresi artık Yeniden Refah Partisi’dir. Bugün iktidarın en güçlü adayı olduğumuzu her platformda görüyoruz."

Çimenden, Refah Partisi’nin kapatılmasının ardından Milli Görüş kadrolarının yeniden örgütlenerek halkın desteğiyle güç kazandığını, Yeniden Refah Partisi’nin bu hareketin günümüzdeki temsilcisi olduğunu kaydetti.

Refah Partisi’nin Kapatılma Süreci

16 Ocak 1998’de Anayasa Mahkemesi tarafından laiklik karşıtı faaliyetlerin odağı haline geldiği gerekçesiyle kapatılan Refah Partisi, Türkiye siyasi tarihinde tartışmalı bir dönemin simgesi oldu. Parti lideri Necmettin Erbakan ve birçok yöneticisine siyaset yasağı getirildi. Ancak bu karar, Milli Görüş çizgisinin sonu olmadı; yeni siyasi oluşumlar ve partiler bu hareketi yaşatmaya devam etti.

Parti Kapatmalarının Demokrasiye Etkisi

Refah Partisi’nin kapatılması süreci, Türkiye’de parti kapatma mekanizmalarının demokratik sistem üzerindeki etkileri konusunda eleştirileri artırdı. Bir partinin kapatılmasının halkın iradesini hiçe saydığı ve siyasi kutuplaşmayı derinleştirdiği görüşü geniş kesimlerde kabul gördü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de benzer davaları incelemiş ve parti kapatmalarının demokratik standartlarla uyumlu olup olmadığını sorgulamıştı.

Yeniden Refah Partisi’nin Mesajı

Erkan Çimenden, Yeniden Refah Partisi’nin Milli Görüş hareketini temsil eden en güçlü yapı olduğunu vurgularken, Merhum Necmettin Erbakan’ın mirasını geleceğe taşıma misyonuyla hareket ettiklerini ifade etti. Çimenden, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler, halkımızın değerlerine sahip çıkan, milletimizin inancına, tarihine ve kültürüne bağlı bir siyasi hareketiz. 27 yıl önce yaşananları unutmadan, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

Kaynak : PHA