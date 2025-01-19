“Hüküm Açık, Yoruma Yer Yok”

Yıldız, anlaşmaya yönelik eleştirisini Mecelle’ye atıfta bulunarak ifade etti:

“Anlaşmadaki şu iğrenç aşağılamaya bakınız: İsrail, bırakılan her bir İsrailli esir için 30 Filistinli esir, her bir asker ya da güvenlik gücü için ise 50 Filistinliyi serbest bırakacak. Mecelle’de ‘Mevrid-i nasda içtihada mesağ yoktur’ denir. Başka bir ifadeyle hüküm açık olduğunda içtihada, dolayısıyla yoruma yer yoktur.”

Yıldız, anlaşmanın şartlarını eleştirerek, bu durumun Filistin halkına yönelik aşağılayıcı bir tutum sergilediğini belirtti.

Ateşkesin Şartları ve Tepkiler

Anlaşma kapsamında 33 İsrailli esire karşılık, 1167’si Gazze sakini olmak üzere yaklaşık 1900 Filistinlinin serbest bırakılması öngörülüyor. Bu durumun dengesiz bir mübadele olduğunu savunan Feti Yıldız, uluslararası örgütlerin etkisizliğine de dikkat çekti.

Türkiye’nin Rolü Vurgusu

Yıldız, bölgedeki yıkım ve insani krizlere yönelik olarak Türkiye’nin devreye girmesi gerektiğini belirtti. Gazze’deki evlerin neredeyse tamamının yıkıldığını hatırlatan Yıldız, şu önerilerde bulundu:

“Fonksiyonlarını yitirmiş uluslararası örgütlerden beklenti içine girmeden, 42 günlük birinci aşama sonrası için köklü tedbirler alınmalıdır. Bölgedeki evlerin neredeyse tamamı yıkılmıştır. Çadır ve karavan kentler kurulması için Türkiye’nin büyük tecrübesi devreye sokulmalıdır.”

MHP’nin Tutumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız’ın açıklamaları, partinin Gazze’deki insani kriz ve İsrail’in politikalarına karşı duruşunu yansıttı. İsrail-Filistin çatışmasının uluslararası toplumun etkisizliği nedeniyle çözümsüz kaldığını savunan Yıldız, Türkiye’nin bölgedeki insani yardımlara öncülük edebileceğini ifade etti.

Kaynak : PHA