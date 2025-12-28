Roboski olaylarının 14. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'da basın açıklaması yapıldı. Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık 2011 tarihinde hayatını kaybeden 19'u çocuk 34 kişi, olayların 14. yıl dönümünde anıldı. Anma kapsamında Adıyaman'daki Mimar Sinan Kültür Parkı'nda Demokratik Kurumlar Platformu tarafından basın açıklaması düzenlendi. Açıklamayı, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanı Suzan Şan okudu.

'Bilinçli ve Planlı Bir İnsanlık Suçu'

Roboski'de yaşananların bir ihmal ya da operasyon hatası olmadığını belirten Şan, bunun açık bir katliam olduğunu söyledi. Katliamın, Kürt halkına yönelik uzun yıllardır sürdürülen inkâr ve düşmanlık politikalarının sonucu olduğunu söyledi. Aradan geçen 14 yıla rağmen katliamın emrini verenler ile uygulayanların yargı önüne çıkarılmadığını dile getiren Şan, adaletin işletilmemesinin cezasızlık politikalarının bilinçli şekilde sürdürüldüğünü gösterdiğini söyledi.

Şan, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde, 28 Aralık 2011 tarihinde savaş uçaklarının bombardımanı sonucu katledilen 19'u çocuk 34 yurttaşımızı, katliamın 14. yılında saygıyla anıyoruz.

'Toplumun Tamamına Karşı İşlenmiş Bir Adaletsizliktir'

28 Aralık 2011'de Roboski'de yaşananlar, basit bir 'ihmal' ya da 'operasyon hatası' değil, açık bir katliamdı. Bu katliam, Kürt halkına yönelik uzun yıllardır sürdürülen inkâr ve düşmanlık politikalarının açık bir sonucudur. Aradan geçen 14 yıla rağmen ne katliamın emrini verenler ne de uygulayanlar yargı önüne çıkarılmıştır. Adaletin işletilmemesi, cezasızlık politikalarının bilinçli bir tercih olarak sürdürüldüğünü göstermektedir. Roboski katliamı, bilinçli ve planlı bir insanlık suçu olarak, devlet aklının Kürt meselesine yaklaşımındaki militarist ve düşmanlaştırıcı zihniyeti gözler önüne sermiştir. Bu katliamın üstünün örtülmesi, yalnızca Roboski'de yaşamını yitiren canlarımıza değil, toplumun tamamına karşı işlenmiş bir adaletsizliktir.

'Demokratik Cumhuriyetin İnşası, Sorumluların Yargılanmasını Zorunlu Kılar'

Demokratik Cumhuriyetin inşası, Roboski gibi ağır insanlık suçlarıyla yüzleşmeyi; hakikatin açığa çıkarılmasını ve sorumluların yargılanmasını zorunlu kılar. Sadece geçmişle değil, bugün devam eden benzer uygulamalarla da yüzleşmek; hakikat ve adalet mücadelesini kararlılıkla sürdürmek, vazgeçilmez bir toplumsal sorumluluktur. Toplumsal barışın ve demokratik çözümün olanaklarının tartışıldığı bu tarihsel dönemde, Roboski katliamının aydınlatılması vicdani ve siyasal bir zorunluluktur.

'Roboski Katliamı Tüm Yönleriyle Aydınlatılmalı'

Bir kez daha ifade ediyoruz: Roboski Katliamı tüm yönleriyle aydınlatılmalı; emri verenler, uygulayanlar ve üzerini örtenler yargı önünde hesap vermelidir. Bizler, inkâr ve cezasızlık politikalarına karşı Roboski'nin hesabını sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Adalet yerini bulana, failler yargılanana ve hakikat tüm açıklığıyla ortaya çıkarılana kadar mücadelemizi demokratik zeminde, kararlılıkla ve cesaretle sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.'

