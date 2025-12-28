ÜRETEN KADINLARLA DAYANIŞMA MESAJI



Buluşmada kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rolüne dikkat çekilirken, üretimin ve emeğin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. CHP Adıyaman İl Örgütü, kadın emeğinin görünür kılınması ve desteklenmesi adına bu tür organizasyonların önemine vurgu yaptı.



“EMEK VEREN KADINLARIMIZIN YANINDAYIZ”



Programa ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, “Yönetim kurulumuz ve gençlik kollarımızla birlikte Üreten Kadınlar Buluşması’na katıldık. Üreten, emek veren tüm emekçi kadınlarımıza teşekkür ediyoruz. Kadın emeği güçlendikçe toplum da güçlenir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman emekçi kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.