Kahta Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Demirgüç, mahalle sakinleriyle birlikte gerçekleştirdiği basın açıklamasında, 50 yıldır mahallede yaşayan ve yaklaşık 400 hanenin evlerine ait tapularını alamaması nedeniyle yaşanan soruna ve mağduriyetlere dikkat çekti. Mahalle Muhtarı Orhan Demirgüç, mahallelilerin haklarını korumak için tüm yasal haklarını kullanacaklarını belirterek yetkililere seslendi.

Demirgüç yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

'Bugün burada sadece bir mülkiyet sorununu çözmek için değil, yarım asırdır devam eden halkın alın terini yok etmemek için toplandık. Bizler Cumhuriyet Mahallesi sakinleri olarak bu mahallenin çamurunu çiğneyen, yolunu yapan, burayı yoktan var edenleriz. Dişimizden, tırnağımızdan artırdıklarımızı, çocuklarımızın rızkından keserek bu evleri yaptık.

Bizler yıllardır bu mahallenin tozunu yutmuş, çilesini çekmiş, burayı yuva olarak belirlemiş mahalle sakinleriyiz. Her bir taşına emek verdiğimiz, vergisini ödediğimiz bu evlerimizin mülkiyet sorunu hayatımızı belirsizliğe sürüklemektedir. Tarla sahibi ile yaşadığımız bu sorun sadece kağıt üzerinde yaşanan bir sorun değil, aynı zamanda çocuklarımızın geleceği ve ailelerimizin huzur meselesidir.

Bugün büyük bir hukuksuzluğu haykırmak için buradayız. 50 yıldır taşıdığımız bu ağır yükü artık söküp atmak için buradayız. Biz bu mahalleye geldiğimizde yol yoktu, altyapı yoktu, üstyapı yoktu. Bizler bu mahallede tırnaklarımızla bir şeyler yaptık. Birileri çıkmış 'bu arsalar bizim' diyor, burada mülkiyet sorunu var diyor. Bizler bu sokakları vatan kılarken neredeydiniz? Bugün sizin bir mülkiyet sorununuzu değil, yarım asırlık bir emeği nasıl yağmalamak istediğinizi görüyoruz.

Yarım asırdır helal parayla aldığımız bu arsalardan ikinci kez para koparmanın hesabı yapılıyor. Bunun adı ticaret değil, bunun adı hakkaniyet değil. Bunun adı dört yüz haneye kurulmuş açık bir kumpas, açık bir fırsatçılıktır. Buradan açıkça ilan ediyoruz; bu saatten sonra herhangi bir ödeme yapmayacağız. Bizler 50 yıl önce bunların ödemesini yaptık. Haksız kazanç talebinizden bir an önce vazgeçin. Bu mahalle sahipsiz değil, seçilmiş muhtarı var; bu böyle bilinsin.

Buradan tekrar ediyoruz; eğer bu tavrınızdan vazgeçmezseniz mahallemizin tüm yasal haklarını kullanacağız. Tarla sahibi olarak kâğıt üzerinde görünen hakkınız yok hükmündedir. Buradan yetkililere sesleniyoruz; Mağdur mahalle halkının sesini artık duyun.'

