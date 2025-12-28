Resim öğretmeni Özlem Avcı'nın davetiyle düzenlenen program, Bilgi Anadolu Lisesi Müdürü Abuzer Durmuş'un öğrencilerde okuma ve edebiyat bilincine yönelik farkındalık oluşturma düşüncesi doğrultusunda gerçekleştirildi.

Okumanın önemi ve popüler kültür ele alındı

Söyleşide, okuma alışkanlığının bireysel gelişimdeki yeri ile popüler kültürün gençler üzerindeki etkisi başlıkları öne çıktı. Murat Kayış, kitap okumanın düşünme, sorgulama ve kendini ifade etme becerilerini geliştirdiğini vurgulayarak, öğrencilerin bilinçli bireyler olarak yetişmesinde okumanın vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Popüler kültürün özellikle sosyal medya üzerinden gençleri etkisi altına aldığına dikkat çeken Kayış, sosyal medyanın bilinçsiz ve amaçsız kullanımının gençler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Bu başlıklar, öğrencilerin sorularıyla interaktif bir soru-cevap formatında ele alındı.

Şiir dinletisi ve edebiyat vurgusu

Program kapsamında kendi şiirlerinden örnekler de seslendiren Murat Kayış, okuduğu şiirlerin temaları hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Şiirin edebiyatın en güçlü ve en yoğun anlatım türlerinden biri olduğunu dile getiren Kayış, şiirin duygu ve düşünceleri en yalın ve etkili biçimde aktardığını söyledi.

Kitaplar öğrencilere hediye edildi

Etkinliğin imza günü bölümünde Murat Kayış, kitaplarını öğrencilere ücret karşılığında imzalamayı reddetti. Kayış, 'Öğrencilerden para almak anlayışıma sığmıyor ve hoşuma gitmiyor' diyerek kitaplarını öğrencilere imzalayıp hediye etti.

Yoğun katılım

Bilgi Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen program, yüzün üzerinde öğrencinin ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrenciler ve eğitimciler tarafından ilgiyle takip edilirken, program sonunda Murat Kayış, kitaplarını imzalayarak öğrencilere hediye etti.

