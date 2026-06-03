AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Resul Kurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandığını bildirdi.

Milletvekili Kurt, yaptığı açıklamada teklif kapsamında kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına yönelik düzenlemelerin ele alındığını belirtti.

Açıklamada, sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak uygulamaların hayata geçirilmesi ve idari süreçlerin daha işlevsel hale getirilmesine yönelik düzenlemelerin de teklif kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Kurt, milletin ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alan düzenlemelerin ülkenin kalkınmasına katkı sunmasının hedeflendiğini belirterek, çalışmaların Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak : PERRE