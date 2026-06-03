Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yaşar Uslu, Matematik Öğretmeni Onur Coşkun ve beraberindeki öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'u makamında ziyaret etti.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında okul bünyesinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ile kültürel çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Tosun'a bilgi verildiği belirtildi.

Ziyaret sırasında, öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan, içeriği ağırlıklı olarak matematik atölyesi çalışmalarından oluşan 'ADIMAT' dergisi de İl Milli Eğitim Müdürü Tosun'a takdim edildi.

Açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tosun'un, derginin hazırlanmasında emeği bulunan okul yönetimini, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dilediği kaydedildi.

Kaynak : PERRE