İlk Sahura Ne Zaman Kalkılacak?

Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayıp 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.

İlk Oruç Ne Zaman Tutulacak?

'On Bir Ayın Sultanı' Ramazan ayı için geri sayım başladı. Böylelikle mübarek Ramazan ayı, 17 Şubat 2026 Salı akşamı başlıyor.

2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?

