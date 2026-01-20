2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?
'On Bir Ayın Sultanı' Ramazan ayı için geri sayım başladı. Böylelikle mübarek Ramazan ayı, 17 Şubat 2026 Salı akşamı başlıyor.
İlk Oruç Ne Zaman Tutulacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Esenboğa'daki proje kamu kaynağı kullanılmadan tamamlandı'
İçeriği Görüntüle
Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayıp 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.
İlk Sahura Ne Zaman Kalkılacak?
Milyonlarca müslüman ilk sahura 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkacak. 19 Şubat sabahı Ramazan'ın ilk gününe uyanacak.
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS