Adıyaman Berberler ve Kuaförler Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut Başkan Mehmet İspir, tek listeyle girdiği seçimde üyelerin desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan Başkan İspir, kendilerine gösterilen teveccühten dolayı tüm üyelere teşekkür etti. Esnafın her zaman yanında olacaklarını vurgulayan İspir, oda olarak çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Mehmet İspir, 'Genel kurulumuzda bizleri yalnız bırakmayan, katılan ya da katılamayan tüm esnaf ve sanatkâr arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Odamızı her zaman bir adım ileriye taşıma hedefiyle hareket ettik. Bundan sonra da sizler için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz,' dedi.

'Deprem Sonrası Esnafın Toparlanması Öncelik Olacak'

6 Şubat depremlerinin Adıyaman esnafı üzerinde derin yaralar açtığını hatırlatan İspir, bu sürecin yakından takipçisi olacaklarını söyledi. Başkan İspir, '6 Şubat depremleri sonrasında büyük zorluklar yaşayan esnafımızın yeniden ayağa kalkması, iş yerlerini toparlaması ve mesleğini sürdürebilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Oda olarak esnafımızın sorunlarını ilgili kurumlara iletmeye, çözüm yolları üretmeye ve her platformda haklarını savunmaya devam edeceğiz,' ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu ile birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafın yanında olacaklarını vurgulayan Mehmet İspir, 'Siz değerli esnaflarımızın desteğiyle bu görevi bir kez daha üstlendik. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına, her zaman esnafımızın yanında olacağımıza söz veriyorum,' diye konuştu.

Başkan İspir, açıklamasını tüm üyelere teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı vererek tamamladı.

