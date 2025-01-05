İktidar Emekli ve emekçiyi sefalete mahkum ederek hala herşey güllük gülistanlık mış gibi açıklamalar yapıyor. TÜİK’in şaibeli enflasyon rakamları uyarınca değil, emekçilerin içinde bulunduğu derin yoksullaşma ve alım gücü kaybı dikkate alınarak yapılmak zorundadır.

Tüik' e göre Aralık Ayı Enflasyonu %1,03, Yıllık Enflasyon %44,38 Memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı % 11,58

Market: %82

Giyim: %100

Kira:%62

Asgari ücrete %30,

Emekliye %15.75,

Memura %11.54,

Vergilere, Cezalara, Harçlara %44 zam.

%30 zam alan asgari ücretli de,

%15.75 zam alan emekli de,

%11.54 zam alan memur da,

devlete yapacağı tüm ödemeleri %44 zamlı yapacak, ve bunu yapan partinin adı da 'ADALET'le başlıyor. İktidar Tüik eliyle emekçinin cebinden çalıyor. Halkı açlığa mahkum ediyor. Bu iktidar işçiye, memura, emekliye düşman. Sefalet ücretini kabul etmiyoruz! Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek! Sandıkta hesap vereceksiniz.

Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek!...

#Yönetemiyorsunuz