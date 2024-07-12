Ragıp Aras, yaptığı açıklamada, Adıyaman Kent Konseyi'nin 2007 yılından bu yana faaliyette olduğunu ve mevcut yönetimin 10 yılı aşkın süredir bu görevi yürüttüğünü belirtti. "Mevcut yönetimin bu sürede kent vizyonu, kalkınma, kentin planlaması, çevre, yönetim, saydam ve şeffaf belediyecilik, katılım, dayanışma ve yardımlaşma konularında Adıyaman için neler yaptığını halkımızın takdirine sunuyoruz," dedi.

Mevcut yönetimin mevzuata aykırı biçimde 29 Haziran 2024'te seçim ilanı vererek, yeni seçimin 14 Temmuz 2024'te yapılması kararını aldığını söyleyen Aras, "Bu durum yasaya aykırıdır. Kanuna göre Kent Konseyi seçimi Adıyaman Belediyesi'nin çağrısı ve belediye başkanı başkanlığında toplanan üyeler tarafından yapılabilir. Mevcut Kent Konseyi'nin yapacağı seçim yasaya aykırı ve geçersizdir," ifadelerini kullandı.

Aras, tüm sivil toplum kurumları ve ilgili tarafları bu seçime katılmamaları konusunda hassasiyet göstermeye davet etti. Adıyaman Belediye Başkanlığı'nın yaptığı çağrıya göre yeni seçimin 4 Ağustos 2024'te yapılacağını belirten Aras, "Bütün üye ve kurum kuruluş temsilcilerini bu seçime katılmaya davet ediyoruz," dedi.

"Yaşadığımız deprem sonrası Adıyaman'ın yeniden inşası, gelecek nesillere sağlıklı sürdürülebilir bir kent bırakılması tüm hemşerilerimizin ve ilgili kurum kuruluşların ortak anlayışı, çabası ve emekleriyle mümkün olacaktır," diyen Aras, Kent Konseyi başkan adayı olarak, ekibi adına bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarının sözünü verdi.

Kaynak : PHA