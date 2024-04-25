Adıyaman Birinci Amatör Futbol Liginde mücadele eden ve play-off grubunda en yakın rakibi Besnipor’un 3 puan önünde liderliğini sürdüren Ponto MK Gergerspor’u gerçekleştirdiği antrenmanda da yalnız bırakmayan Gerger Kaymakamı Ömer Saygılı takımın durumu ile ilgili yöneticilerden bilgi aldı.

Kaymakam Ömer Saygılı, "Takımın başarılı olması için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Her zaman takımımızın yanındayız. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın." dedi.

Kaymakam Saygılı, antrenman sonrası 1. Amatör Futbol Liginde elde edilen başarıdan dolayı futbolcular başta olmak üzere, teknik heyet ve kulüp yönetimine tebriklerini iletti.

Haber: Mustafa Reşber/Adıyaman-PHA

Kaynak : PHA