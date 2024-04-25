Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilere yönelik narkotik bilgilendirme yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından öğrenciler uyuma uygulaması, Uyuma broşür dağıtımı, İki ekmek adlı kısa film izletilmesi, Narvas Projesi hakkında bilgilendirme, www.eniyinarkotikpolisianne.com sitesi tanıtımı, Kem köpek eğitimi halkında bilgilendirme, önleyici faaliyetler hakkında bilgilendirme ve eğitim semineri konularında bilgilendirme yapılırken, broşür dağıtıldı.

Ayrıca Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı yürütülen mücadelelerinin devam edeceği belirtilerek koruma noktasındaki çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.



Kaynak : PHA