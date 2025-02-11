Sabah saatlerinden itibaren ilçede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik akışına engel durumların önlenmesi kar lastiği ve zincir takma yönünde araç sürücülerini bilgilendirildi. Uyarılar sonrası polis ekipleri, millet bahçesi içerisinde bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek kartopu oynayarak stres attılar. Polis ve vatandaşın birlikteliğini simgeleyen ekinlikte vatandaşlar doyasıya eğlendi. Polislerin ve vatandaşların kartopu savaşında ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak : PHA