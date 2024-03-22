AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, kadınlar, çocuklar ve gençlere pozitif ayrımcılık yapacaklarını belirterek; “Kadınlarımız, Gençlerimiz ve Çocuklarımıza yönelik çok güzel ve çok özel projeler hazırladık. İnşallah bu projelerimizi hayata geçirerek, toplumumuzun bu kesimlerine pozitif ayrımcılık yapacağız.” dedi.

Yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesi çalışmalarına yoğun tempoda devam eden AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, kurum ziyaretleri kapsamında KOSGEB, SGK ve Pusula Çağrı Merkezinin idareci ve personelleriyle bir araya geldi.

“Gönül Buluşmalarında Polat’a Yoğun İlgi”

Gönül Buluşmaları adını verdiği mahalle ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgisi ve desteği ile karşılanan Polat, “Yeşilyurt Mahallemizde, Sıratut ve Erdem Caddelerinde esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştirdik. Tüm vatandaşlarımıza yoğun ilgileri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Çağrı Kuran Kursunda iftar programına katılan Polat, burada vatandaşlara çorba ve yemek dağıttı.

İYİ PARTİ’DEN KATILIM SAADET PARTİSİ ADAYINDAN ZİYARET

Daha sonra Seçim Koordinasyon Merkezine geçen Polat, 31 Mart seçimlerinde AK Parti’ye ve Ziya Polat’a destek vereceklerini açıklayan İyi Parti Eski Merkez İlçe Başkanı Hakan Karaaslan ve ailesine parti rozeti taktı.

Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Haşim Asnuk ve beraberindekilere de teşekkür eden Polat, kendisini desteğe gelenlere hitap ederek 31 Mart seçimlerinin önemine dikkat çekti.

MHP HEYETİYLE BİRLİKTE MUHACİRLER DERNEĞİNE ZİYARET

Seçim gezileri kapsamında MHP İl Başkanı ve teşkilat üyeleriyle birlikte Muhacirler Derneğini de ziyaret eden Polat, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Polat, söz verdikleri projeleri hayata geçirmekte kararlı olduklarının altını çizerek; “Toplumun tüm kesimlerini düşünerek hazırladığımız projelerimizi lansman programımızda açıklamıştık. Bu projelerimizden en önemsediklerimiz hiç şüphesiz Kadınlarımız, Gençlerimiz ve Çocuklarımız için hayata geçireceğimiz projeler. Kadın, Gençlik ve Çocuk Projeleri başlığıyla hazırladığımız; Kadınlar Lokali, Kadın Konuk Evi, Evlilik ve Annelik Akademisi, Girişimci Kadınlar, Gençlik Meclisi, Çocuk Bakım Evi, Hoş Geldin Bebek, Mahallelere Kreş, Çocuk Sokakları, Çocuk Üniversitesi, Temiz Okullar, Mahallelere Spor Kompleksi, Adıyaman Baks, Dijital ve Yeni Medya Merkezi, Olimpiyata Gidiyorum, Sınava Hazırlık Merkezi, Halk Oyunları ve Dans Akademisi, Amatör Spor Kulüplerine Destek, Girişimcilik Akademisi, Kaykay Parkları, e-Spor Merkezi, Eğitim Bursları ve Staj, Gençlik Kulüpleri projelerimizle toplumumuzun bu kesimlerine pozitif ayrımcılık yapacağız.” şeklinde konuştu.

Polat’ın günlük programlarına, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Kaynak : PHA