Öcalan’dan video mesaj: ‘Silahın değil siyasetin gücüne inanın’

Süreç öncesi açıklama yapan PKK elebaşı Abdullah Öcalan, yayınladığı video mesajda, silahların devre dışı bırakılması yönünde çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:



“Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum. Önümüzdeki döneme çağrım, kongre kararları ve en son bu yazıda dile getirdiğim görüş ve öneriler doğrultusunda yüklenelim ve başarı temelinde gelişmeler sağlayalım.”



İlk törenin adresi: Twaswran köyü

Öcalan’ın mesajının ardından, silah bırakma töreninin nerede yapılacağı da netleşti. tv100’ün haberine göre, ilk tören Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki Süleymaniye ilinin Ranya ilçesine bağlı Twaswran köyünde yapılacak. Bölge, Kandil Dağları’na olan yakınlığı nedeniyle tercih edildi.



Güvenlik gerekçesiyle canlı yayın iptal edildi

Silah bırakma töreninin televizyonlardan canlı yayınlanması planlanıyordu. Ancak muhabir Canan Altıntaş’ın aktardığına göre, güvenlik gerekçesiyle bu karardan vazgeçildi. Törenin görüntüleri kamuoyuna daha sonra servis edilecek.



İlk etapta 30 kişi silah bırakacak

İddiaya göre, ilk aşamada 30 PKK’lı köye gelerek silahlarını bırakacak. Silahların bırakılmasının ardından imha işlemlerinin MİT denetiminde yapılacağı ifade edildi. Törende ayrıca DEM Parti heyeti, bileşen partiler ve bazı milletvekillerinin de hazır bulunması bekleniyor.



TSK kampları arayacak, ardından peşmergeye devredilecek

Silah bırakma sürecinin tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından bölgede arama-tarama faaliyetleri yürütülecek. Kampların boşaltılmasından sonra ise ilgili alanlar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı peşmerge güçlerine teslim edilecek.



Kamplar ve Mahmur vurgusu

tv100 muhabiri Altıntaş, Kandil eteklerinde 14 PKK kampı bulunduğunu ve Mahmur Kampı’nın da örgütün etkin olduğu önemli merkezlerden biri haline geldiğini belirtti. Altıntaş, “Mahmur Kampı 1998 yılında BM tarafından mülteciler için açılmıştı. Ancak zamanla PKK’nın askeri hazırlık yaptığı merkezlerden biri haline geldi” ifadelerini kullandı.



Gözler 11 Temmuz’da

Silah bırakma töreni ve devamında izlenecek süreç, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Süreçte izlenecek yol haritası, silahlı mücadele sürecinin bitirilip bitirilmeyeceği ve Türkiye kamuoyunun bu sürece yaklaşımı önümüzdeki günlerde daha net şekillenecek.

Kaynak : PHA