Bakanlar düzeyinde geniş katılım



Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen konferansa; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı. Konferansın ana teması ise “E-Ticarette Ürün Güvenliği” olarak belirlendi.



Bolat: ‘Kurallara uyan desteklenir, ihlal eden cezalandırılır’



Bakan Ömer Bolat konuşmasında, ürün güvenliğinin yalnızca teknik bir süreç olmadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:



“Ürün güvenliği ve piyasa gözetimi; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyan, adil rekabeti tesis eden, ihracat potansiyelimizi doğrudan etkileyen hayati bir görevdir. Teşebbüs hürriyeti kutsaldır; ancak adil bir rekabet düzeni için denetim de bir o kadar vazgeçilmezdir.”



TAREKS ile 49 milyar ürün denetlendi, 424 milyon uygunsuz ürün ülkeye sokulmadı



2011’den bu yana TAREKS sistemiyle ithalatta 49 milyar adet sanayi ürünü denetlendiğini açıklayan Bolat, 424 milyon uygunsuz ürünün ülkeye girişinin engellendiğini söyledi. Tarım ürünlerinde ise 31 milyar adet ürünün kalite standartlarına göre denetlendiği bilgisi paylaşıldı.



Ayrıca, 2009’dan bu yana iç piyasada 708 milyon adet uygunsuz ürün tespit edildiği bildirildi.



Denetimlerde yapay zekâ dönemi



Bolat, yeni dönemde ürün güvenliğinde üç önemli yeniliğin hayata geçirildiğini belirterek, şu başlıkları paylaştı:



Yeni TAREKS: Yapay zekâ destekli risk analiz sistemiyle güçlendirilmiş denetim altyapısı,



Ticarette Teknik Engeller Platformu: İhracatçılar için rehber niteliği taşıyan yeni dijital platform,



Proaktif E-Ticaret Denetimi: Riskli ürün ilanlarına hızlı müdahale sağlayan yapay zekâ destekli izleme sistemi.



AB destekli projeyle hızlı müdahale sağlanacak



Bolat, Avrupa Birliği destekli projeyle geliştirilen tarama yazılımı sayesinde internet üzerindeki riskli ve güvensiz ürün ilanlarının da artık daha hızlı ve proaktif biçimde tespit edilerek müdahale edildiğini belirtti.



“Adil rekabetin teminatı etkin denetimdir. Etkin denetim olmadan sağlıklı işleyen piyasa oluşmaz. Yalnızca mevzuat yayımlamakla kalmıyor, uygulamanın da arkasında duruyoruz” dedi.



Bakanlardan güç birliği mesajı



Konuşmasının sonunda, süreçlerde destek veren tüm bakanlara ve kurumsal paydaşlara teşekkür eden Bakan Bolat, “Güç birliğiyle ülkemizin güvenli, adil ve güçlü ticaret altyapısını daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA