Adli kontrolü Adıyaman’daki konutunda geçirecek

Avukat Mehmet Levent Bozat, Başkan Tutdere’nin adli kontrol kapsamındaki ev hapsini Adıyaman’daki konutunda geçireceğini açıkladı. Hukuki sürecin takip edildiğini belirten Bozat, karara karşı ilgili mahkemelere gerekli itirazların resmi olarak yapıldığını söyledi. Bozat, “Mahkemenin en kısa zamanda itirazı olumlu değerlendirip lehe bir karar vereceğini düşünüyoruz” dedi.



Evde yalnız değil, ziyaret yasağı yok

Avukat Bozat, ev hapsi kararının yalnızca konuttan dışarı çıkmama yükümlülüğü getirdiğini vurgulayarak, “İzole bir durum söz konusu değildir. Eve kimin gelip gittiği ya da görüşülen kişilerin hiçbir önemi yoktur. Belediye görevlileri de dahil olmak üzere Başkan Tutdere’nin ziyaret edilmesinde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.



Tutdere’nin, iletişim araçları ve teknolojik imkânları kullanabileceğini bunlar aracılığıyla görevini sürdürdüğünü kaydeden Bozat, “Sayın Başkan şehirle ilgili konularda çalışmaya devam etmektedir. En kısa zamanda görevine fiilen de dönecektir” dedi.



Görevden alınma gündemde değil

İçişleri Bakanlığı'nın, hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle Başkan Tutdere’yi görevden alıp alamayacağına dair soruyu da yanıtlayan Bozat, “Görevden alma gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir” diyerek, görevden alınmanın ancak belirli koşullar altında, özellikle terörle iltisak gibi durumların oluşması halinde gündeme gelebileceğini hatırlattı.



Burak Binzet görevinin başında

Belediye Meclis Üyesi Burak Binzet’in durumu da açıklığa kavuştu. Avukat Bozat, Binzet’in görevine devam ettiğini belirterek, “Burak Binzet başkanımız belediye meclis üyesi olarak görevinin başındadır. Verilecek her türlü görevi yetkinliği, donanımı ve karakteriyle başarıyla yerine getirebilir” ifadelerini kullandı.



Süre netleşmedi, itiraz sonucu beklenecek

Ev hapsinin süresine dair henüz net bir açıklama bulunmazken, sürecin mahkemeye yapılan itiraz sonucuna göre şekilleneceği belirtildi. Süreye ilişkin kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA