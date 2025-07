Doğan, bu sürecin yalnızca DEM Parti’nin değil, Türkiye’nin tüm siyasi aktörlerinin sorumluluk alması gereken bir dönem olduğunu vurgulayarak, "Bu tarihi an, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Kürt meselesinin eşit, adil, onurlu ve kalıcı çözümü için çok önemli bir eşiktir" dedi.



‘Tarihi bir eşikteyiz, yeni bir başlangıca tanıklık ediyoruz’

Basın toplantısında konuşan Ayşegül Doğan, sürecin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



"Bu süreçte yalnızca tanıklık etmiyoruz. Bu süreç bize çok hayati sorumluluklar da yüklüyor. Çünkü insan hayatından bahsediyoruz. 26 yıl sonra ilk kez Sayın Öcalan'dan bir görüntü gördük. Bu sürecin kendisi Türkiye’nin ve bölgenin geleceği açısından tarihi bir dönüm noktasıdır."



'Silahların tümden devre dışı bırakılması’ vurgusu

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın video mesajına dikkat çeken Doğan, mesajda silahların tümden devre dışı bırakılmasına yönelik net ifadelerin yer aldığını belirtti. Doğan, "Bu çaba, onlarca yıllık bir mücadelenin, emeğin sonucudur. 1993’te yarım kalan bir süreç bugün tamamlanmak isteniyor" dedi.



'DEM Parti olarak bu sürecin kolaylaştırıcısıyız’

Doğan, partilerinin bu sürecin sadece tanığı değil, aynı zamanda kolaylaştırıcısı olduğunu vurguladı. “DEM Parti olarak barışın, eşitliğin ve demokratik çözümün gerçekleşmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız” diyen Doğan, bu yaklaşımın Türkiye'deki tüm siyasi ve toplumsal aktörlerce paylaşılması gerektiğini dile getirdi.



‘Meclis komisyonu bir an önce kurulmalı’

DEM Parti’nin daha önce Meclis’te tüm partilerin yer alacağı özel yetkili bir komisyon kurulması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Doğan, bu komisyonun henüz kurulmamış olmasının bir eksiklik olduğunu söyledi. “Zaman kaybedilmemeli. Bu tarihi sürecin Meclis’te temsili şart. Komisyon hem toplumsal barışın inşasında hem de demokratikleşmenin kurumsallaşmasında önemli bir rol oynayabilir” dedi.



'İkinci bir video mesaj bilgisi yok'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğan, Öcalan’dan ikinci bir video mesaj gelip gelmeyeceği yönündeki soruya, “Bizde böyle bir bilgi yok. 11 Temmuz’da Süleymaniye’deki törene gideceğiz ancak törenin içeriği konusunda detaylı bir bilgiye sahip değiliz” yanıtını verdi.



‘Tüm siyasi partileri Süleymaniye’deki törene davet ediyoruz’

Doğan, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de yapılacak törene yalnızca DEM Parti’nin değil, Türkiye’deki tüm siyasi yapıların katılması gerektiğini belirterek, şu çağrıyı yaptı:



“Bu yalnızca DEM Parti’nin değil, Türkiye’nin tüm siyasi aktörlerinin meselesidir. İktidar bloğu, Meclisteki muhalefet ve parlamento dışındaki partiler de bu tarihi ana tanıklık etmeli. Türkiye’de demokratik siyasetin genişlemesini istiyorsak, bu sürece hep birlikte sahip çıkmalıyız.”



'Yasal güvencelerle desteklenmeli'

Sürecin kalıcılığı için yasal güvencelerin şart olduğunu söyleyen Doğan, "Demokratik siyasete tam geçiş için gereken tüm mekanizmalar bir an önce oluşturulmalı. Ne gerekiyorsa yapılmalı. Bu fırsat kalıcı hale getirilmeli" ifadelerini kullandı.



'Yeni bir dil, yeni bir yaklaşım şart'

Doğan, mevcut siyasi dilin çözüm üretmediğini, yeni bir yaklaşımın gerektiğini belirterek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:



“Bu meseleyi bir taviz, bir yenilgi olarak görmek yerine, onurlu bir barışın başlangıcı olarak görmeliyiz. Geçmiş on yıllar bize gösterdi ki bu dille çözüme ulaşamayız. Yeni bir dil, yeni bir üslup ve yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Toplumun bunu görmeye ihtiyacı var."

Kaynak : PHA