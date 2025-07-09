AK Parti’nin TBMM grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “ak koyun kara koyun mahşeri vicdan huzurunda teşhir edilsin” ifadeleriyle destek verdiği canlı yayın önerisini olumlu bulduğunu belirtti.



Özel’in çağrısına Bahçeli’den destek, Erdoğan’dan onay



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı davaların TRT'den canlı yayınlanması yönündeki çağrısı siyasette yeni bir tartışma başlatmıştı. Bu çağrıya MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında destek vermiş, “Biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek, Türk milletinin gerçekleri görmesini temenni ediyoruz” açıklamasında bulunmuştu.



Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, Bahçeli’nin bu sözlerine destek vererek, “Dava yayınlansın talebi güzel. Bahçeli’nin açıklaması güzel bir takdirdir, hayırlı olur” dedi.



Adalet Bakanı Tunç: Kanun değişikliği gerekebilir



Söz konusu öneriye ilişkin değerlendirme yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 183. maddesine dikkat çekerek, duruşmaların yayınlanabilmesi için yasal değişiklik gerektiğini belirtti. Bakan Tunç, “Fotoğraf ve video çekilmesine ilişkin mevcut düzenlemede engel var. Ancak bu konuda bir görüş birliği oluşursa, TBMM’nin takdiriyle mevzuat değişebilir” dedi. Bahçeli’nin hassasiyetini paylaştığını ifade eden Tunç, kamuoyunun gerçekleri görmesinin önemine işaret etti.



CHP harekete geçti: Teklif yeniden gündemde



Gelişmelerin ardından CHP de Bahçeli’nin desteğini almasının ardından konuyu tekrar gündeme aldı. CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir’in ortak imzasını taşıyan ve duruşmaların TRT’de veya internet ortamında canlı yayınlanmasını içeren yasa teklifinin, bu hafta Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor.



Siyasi tartışmalar büyüyor



CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı dosyalarda adil yargılanma ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için duruşmaların canlı yayınlanmasını talep etmiş, bu talebin karşılık bulması halinde yargı süreçlerinde şeffaflığın artacağına dikkat çekmişti.



MHP lideri Bahçeli’nin bu çağrıya beklenmedik biçimde destek vermesi, siyasette dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu çağrıyı olumlu bulmasıyla birlikte, kamuoyunda özellikle büyükşehir belediyelerini ilgilendiren davalarda TRT üzerinden şeffaflık beklentisi yeniden gündeme gelmiş oldu.

Kaynak : PHA