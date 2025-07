‘Her kim milletin kesesine el uzatıyorsa AK Parti’den beridir’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolsuzluk ve rüşvetle mücadeledeki kararlılıklarını yineleyerek, “Her kim milletin kesesine, devletin kasasına el uzatıyorsa Tayyip Erdoğan’dan beridir, AK Parti’den beridir. Her kim rüşvet alıyorsa, haksız kazanç sağlıyorsa bu davadan beridir” ifadelerini kullandı. Milletin hakkı olan kamu kaynaklarının korunmasına vurgu yapan Erdoğan, bu konuda hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini belirtti.



‘Rüşvetin adresi ister valiz ister baklava kutusu olsun, hesabı sorulur’



Yargı sürecinin tarafsızlığına işaret eden Erdoğan, CHP Genel Başkanı’na da sert sözlerle yüklendi. “Çalınan her kuruşun, alınan her rüşvetin, çökülen her kamu malının hesabını hukuk önünde sormak yargı ve emniyet birimlerinin asli vazifesidir. İster valizde, ister baklava kutusunda olsun; rüşvet aldıysanız yargıya tıpış tıpış hesap vereceksiniz” dedi.



‘Sandık tarihi belli: Cumhurbaşkanlığı 2028, yerel seçimler 2029’da’



CHP lideri Özgür Özel’in erken seçim çağrılarına da cevap veren Erdoğan, anayasal seçim takvimini hatırlatarak “Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, mahalli idareler seçimleri 2029 yılında yapılacak. Sizin parmağınızı rastgele bir tarihe bastırıp seçim istemenizin siyasette bir karşılığı yok” ifadelerini kullandı.



‘Cezaevinden Meclis’e tünel kazma işi siyasetin işi değildir’



CHP’nin cezaevindeki kişilere sahip çıkmasını da eleştiren Erdoğan, bu tutumu ‘cezaevlerinden Meclis'e tünel kazmak’ şeklinde nitelendirerek şöyle konuştu:



“Cezaevlerinden Meclis’e tünel kazma işi siyasetin işi değildir. Dünyada şarlatanlara, hırsızlara, şaklabanlara iktidarı teslim eden ülkelerin akıbetini hep birlikte gördük. Bu bir küresel projedir ve Türkiye’yi hedef alan operasyonlar zincirinin parçasıdır.”



‘Ekonomik saldırılarla da mücadele ettik’



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında son yıllarda Türkiye’ye yönelik finansal saldırılara da dikkat çekti: “Gece yarısı operasyonlarıyla döviz üzerinden saldırılar yapıldı. 6 Şubat depremlerinin maliyeti 100 milyar doları aştı. Şimdi bir de CHP’nin sebep olduğu rüşvet, haraç ve yolsuzluk çarkının ekonomiye yüklediği faturayla karşı karşıyayız” dedi.



‘Yargının parti ayrımı yapmadığından emin olun’



Yargının tarafsız olduğunu belirten Erdoğan, “Yargının hesap sorarken parti ayrımı yapmadığından emin olabilirsiniz. 1994’ten bu yana bu konuda tavizsiz bir duruş sergiliyoruz. Kimse AK Parti’yi bu çarklara bulaştırmaya kalkmasın” açıklamasında bulundu.



‘AK Parti belediyeleri için beytülmal namustur’



Belediyelere yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, kendi partilerine ait belediyelerde kamu kaynaklarının en hassas şekilde korunduğunu belirtti. “Milletimizin hakkı olan beytülmal bizim namusumuzdur. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bakmayız” dedi.



‘Meclis’in yasama takvimi işlemeye devam edecek’



Konuşmasının sonunda TBMM çalışmalarına da değinen Erdoğan, Meclis tatile girmeden önce kalan dört kanun teklifinin yasalaştırılması için çalışmaların devam edeceğini duyurdu.



Kaynak : PHA