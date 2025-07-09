Zeydan Karalar hakkında ‘irtikap’ suçlaması



İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında yürütülen adli soruşturmanın tutuklama kararıyla sonuçlandığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:



“Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında ‘İcbar suretiyle irtikap’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 8 Temmuz 2025 tarih ve 2025/856 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.”



Ahmet Şahin'e ‘örgüt üyeliği ve rüşvet’ suçlaması



Aynı açıklamada, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin hakkında yürütülen ayrı bir soruşturma çerçevesinde alınan tutuklama kararı üzerine benzer bir işlem uygulandığı bildirildi. Bakanlık, Şahin hakkındaki sürece ilişkin şu bilgiyi paylaştı:



“Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüte üye olma’ ve ‘rüşvet almak’ suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 8 Temmuz 2025 tarih ve 2025/742 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.”



Yasal dayanak: Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 47. maddesi



İçişleri Bakanlığı’nın görevden uzaklaştırma kararlarında Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi esas alındı. İlgili maddeler, görev başındaki belediye başkanlarının ağır suçlamalar nedeniyle yürütülen adli süreç boyunca geçici olarak görevden alınabilmesine olanak tanıyor.



Süreç yargı kararlarına göre ilerleyecek



Görevden uzaklaştırma işlemleri, geçici tedbir niteliği taşıyor. Yargı sürecinin ilerleyişine bağlı olarak belediye başkanlarının görevlerine geri dönüp dönemeyecekleri, dava süreçlerinin sonucuna göre belirlenecek.

Kaynak : PHA