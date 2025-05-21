Aşçı Fok: “2000 yıl öncesinin sofralarını yeniden kuracağız”

Perre Antik Kenti kazı alanında Perre Haber Ajansı mikrofonuna konuşan Nurdan Çakır Tezgin, etkinlikten duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

“Tandros Antik Kenti’nden çıktık geldik diyebilirim. Perre Antik Kenti’ne merhaba diyorum. Saatlerdir buradayız, arkeologlarımızdan hikâyeleri ve mitolojileri dinledik, çok keyif aldık. 22 Mayıs’ta burada Antik Yemekler Sunusu yapacağız. 2000 yıl öncesine ait tarifleri paylaşacağız. Necropol alanında o dönemde olduğu gibi sunu ekmekleri dağıtılırmış; biz de bu ritüeli canlandıracağız. Bu toprakların ruhuna bir dokunuş yapacağız.”

Aşçı Fok ve Antandros Derneği Adıyaman’da “Geçmişten Günümüze Yemek Kültürü” Etkinliği Düzenliyor

Etkinliğin merkezinde, Adıyaman Üniversitesi Gastronomi ve Aşçılık Programı öğrencilerinin 21 Mayıs’ta hazırladığı antik dönem yemekleri yer alıyor. Bu yemekler 22 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’te Perre Antik Kenti’nde tanıtılıp tadılacak.

Gülçin Cömert: “Kadim tarihle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz”

Altınoluk Antandros Antik Kentini Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Cömert de Adıyaman’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

“Kadim tarih olan Perre Antik Kenti'ni ziyaret etmek ve bu özel programı gerçekleştirmek bizim için çok anlamlı. Bütün Adıyaman halkını 22 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’te Perre’ye bekliyoruz.”

Müzik eşliğinde tarihî atmosfer

Etkinlik, aynı zamanda Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen Perre kazı sezonu açılışıyla da birleşti. Programa katılan Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni Serdar Bozdemir ve öğrencileri, tarihi alanda kısa bir müzik dinletisi sundu.

“Müzeler Haftası vesilesiyle 12 öğrencimizi Perre’ye getirdik. Etkinliğe müziğimizle katkı sunmak bizim için büyük bir gurur,” diyen Bozdemir, Perre’nin kültürel mirasına öğrencileriyle birlikte katkıda bulunmanın önemine dikkat çekti.

Nurdan Çakır Tezgin Kimdir?

Marmaris Bozburun doğumlu olan Nurdan Çakır Tezgin, annesi sayesinde çocukluğunu antik kent kalıntıları içinde geçirdi. Foça’da yaşayan Tezgin, “Foça Yemekleri” ve “Edremit’in Anaları, Zeytin Kokar Sofraları” kitaplarının yanı sıra, son olarak “Antandros’tan Günümüze Antik Zaman Sofraları” adlı kapsamlı çalışmasıyla tanınıyor. Yerel mutfaklara, geleneksel tariflere ve tarihî belleğe olan ilgisi onu Türkiye’nin dört bir yanındaki antik kentlerde kültürel etkinliklere taşıyor.

Etkinlik:

Kaynak : PHA