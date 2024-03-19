Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını, 6 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini bildirdi.ANKARA (İGFA)- Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yaralı askerlerin hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı, sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bölgede operasyonlar devam ettiği öğrenilirken Milli Savunma Bakanlığı, yayımladığı taziye mesajında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.