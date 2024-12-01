Köy Halkı: "146 Dönüm, 1000 Ailenin Geçim Kaynağı"

Köyde yaklaşık 1000 kişinin ekim yaptığı ve bu araziden elde ettikleri ürünlerle geçimlerini sağladıkları ifade edildi. Kararın duyurulmasının ardından köy sakinleri, durumun kendilerini mağdur edeceğini belirterek, "Böyle bir projeye izin vermeyeceğiz. Bu arazi bizim hayat kaynağımız. Gerekirse mücadele ederiz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

"Köy Halkını Birbirine Düşürebilir"

Tarım İl Müdürlüğü’nün deneme tarlası projesi kapsamında kullanılmak üzere araziye el koyma girişimi, köyde büyük bir tartışmaya yol açtı. Bazı köylüler bu durumun ciddi bir huzursuzluğa neden olabileceğini belirterek, "Köy halkını birbirine düşürürler. İnsanlar geçim kaynaklarını kaybedecekleri için öfkeli. Sorunun çözülmesi için yetkililerden adil bir adım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Projeye Yönelik Tepkiler Artıyor

Köy halkı, arazinin tarımsal denemeler için kullanılacak olmasını anlayışla karşılamadıklarını belirterek, "Tarım İl Müdürlüğü başka alanlarda bu tür çalışmalar yapabilir. Ancak burada insanlar bu araziden geçiniyor. Yetkililerin kararlarını gözden geçirmelerini istiyoruz" dedi.

Yetkililere Çağrı

Paşamezrası köyünde yaşanan gerilim, deneme tarlası projesine karşı çıkan köylülerin sert tepkileriyle büyüyor. Köy sakinleri, durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi için yetkililerden araziyle ilgili yeniden değerlendirme yapmalarını talep ediyor.

Tarım İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlar, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak : PHA