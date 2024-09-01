Taekwondo'da büyük başarı: Milli para taekwondocu Mahmut Bozteke, 63 kg kategorisinde Moğol rakibini yenerek altın madalya kazandı. Aynı branşta yarışan Ali Can Özcan, Gamze Gürdal ve Fatih Çelik ise gümüş madalya alarak kürsüde yer aldılar. Meryem Betül Çavdar da bronz madalya ile taekwondo branşında Türkiye'yi temsil etti.

Okçulukta Altın Madalya: Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay kategorisinde İranlı rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı. Bu başarı, Türkiye'nin okçuluk branşındaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Atletizmde iki madalya Milli para atlet Serkan Yıldırım, erkekler T12 100m finalinde 10.70'lik derecesiyle altın madalya kazanarak Türkiye'ye atletizmde önemli bir zafer kazandırdı. Erkekler F57 cirit atmada ise Muhammet Khalvandi, gümüş madalya ile Türkiye'yi temsil etti.

Atıcılıkta Gümüş Madalya: Milli para atıcı Aysel Özgan, kadınlar P2 10m havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanarak atıcılık branşında Türkiye'ye madalya getirdi.

Masa Tenisinde Bronz Madalya Para masa tenisi çift erkekler MD8 kategorisinde Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, bronz madalya kazanarak Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısını artırdı.

Milli sporularımız coşkuyla karşılandı.Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda büyük başarılara imza atan Türk sporcular, Türkiye'ye dönüşlerinde coşkuyla karşılandı. Madalya kazanan sporcular, ülkemizde büyük bir gurur kaynağı oldu.

Kaynak : PHA