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'Orkinos-Bulut' ile uluslararası şebekelere tarihi darbe!

'Orkinos-Bulut' ile uluslararası şebekelere tarihi darbe!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Özel’in Erdoğan’a 75 bin TL manevi tazminat ödemesine kesin olarak hükmetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyeceğini duyurdu. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 26 Nisan 2022’de Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı konuşmada, Erdoğan’ı “yargı bağımsızlığını yok etmek” gibi haksız ithamlarla suçladığı gerekçesiyle açılan davada karar çıktığını duyurdu.

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