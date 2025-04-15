"Masallar sadece çocuklar için değildir" diyen Turhal, Perre Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada yazarlık serüvenini ve yeni kitabının arka planını anlattı.

“Yazmak benim için bir tutkuya dönüştü”

1985 yılında Adıyaman’ın Yaylakonak (Balyan Köyü) beldesinde doğan İlyas Turhal, 2010 yılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü’nden, 2021 yılında ise Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleki birikimini edebiyatla harmanlayan Turhal, ilk olarak 2023 yılında “Bir Tutam Masal” adlı kitabıyla okur karşısına çıktı.

Turhal, masallarla kurduğu bağı şöyle anlattı:

“Kitap okumak hayatım boyunca hep özel bir yerde oldu. Yazarlık ise bir hobi olarak başladı, zamanla vazgeçilmez bir tutkuya dönüştü. Masal, yalnızca çocuklara değil, her yaştan insana hitap edebilecek evrensel bir anlatı biçimidir. Albert Einstein’ın ‘Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız onlara masal okuyun. Daha zeki olmalarını istiyorsanız daha fazla masal okuyun’ sözü tam da bunu ifade ediyor.”

Yeni kitap: “Şarap İçen Keçi”

Morpheus Yayınları tarafından yayımlanan “Şarap İçen Keçi”, alışılmışın dışında bir masal kitabı olarak raflarda yerini aldı. Liderlik, özgürlük, zeka, adalet ve bireysel farkındalık gibi temaları sorgulayan eser, bir yandan eğlenceli bir anlatım sunarken diğer yandan okuyucuyu düşündürmeyi hedefliyor.

Kitabın kahramanı olan yaramaz ve cesur keçinin maceraları üzerinden kurgulanan masallar; zekâ, cesaret ve liderlik üzerine katmanlı mesajlar içeriyor. Eğlenceli anlatım tarzıyla çocuklara hayal kurmayı öğretirken, yetişkinlere de hayatla ilgili derin düşünme fırsatı sunuyor.

“Masalı yeniden düşünmeye çağırıyorum”

Masal kavramına dair dar ve kalıplaşmış tanımların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Turhal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Masal, sadece birkaç kuraldan ibaret değildir. Edebiyatın sonsuzluk atmosferinde masalın da katı kalıplardan çıkarılması gerektiğine inanıyorum. Masalın sınırlarını genişletmek, onu günümüz insanının düşünce ve hayal dünyasına daha fazla entegre etmek gereklidir. Şarap İçen Keçi de bu arayışın bir ürünüdür.”

Yazarlıkta yeni çalışmalar yolda

Roman, öykü, şiir ve masal türlerinde eserler kaleme alan İlyas Turhal, yeni projeler üzerinde çalıştığını da belirterek, edebi yolculuğunun devam edeceğini söyledi. Turhal, “Son söz olmayacağı gibi, ilk söz de yoktur. Hayaller kurulduğu sürece edebiyat sonsuz bir derya gibi parıldamaya devam eder” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Kaynak : PHA