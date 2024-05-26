Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

Eğriçayı Köprüsü yakınlarında yolun karşısında geçmek isteyen B.B’ye Gölbaşı ilçesi yönünde ilerleyen Ali Y., idaresindeki 72 AE 911 plakalı otomobil çarptı. Çarpmamın etkisiyle B.B., yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan B.B'nin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA