Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşümün finansmanına ve konut arzının artırılmasına katkı sağlayacaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Proje Gayrimenkul Yatırım Fonlarının kurulmasına yönelik düzenleme yaptıklarını duyurdu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu düzenleme ile kentsel dönüşümün finansmanına ve konut arzının artırılmasına katkı sağlayacaklarının altını çizdi.

Bakan Şimşek, "Bu sayede konut ve kira fiyat artışları düşecek, her kesim için konut erişilebilirliği kolaylaşacaktır" dedi.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1794670475723088259