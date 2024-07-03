Alınan bilgiye göre kaza, 21:00 sularında Eskisaray Mahallesi Orman Binası civarında gerçekleşti. Gölbaşı Caddesi üzerinde seyir halinde olan Osman Ünişen idaresindeki 02 AER 232 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 02 ER 469 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak : PHA