Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı merkezi sınavların tarihlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, başkentte zirve süresince uygulanacak güvenlik tedbirleri ve yoğunluk nedeniyle temmuz ve ağustos aylarında yapılması planlanan bazı sınavların ileri tarihlere ertelendiği bildirildi.

MEB-AGS ve ÖABT iki hafta ertelendi

Güncellenen takvime göre, 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanması planlanan Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 26 Temmuz 2026 tarihine alındı.

ÖSYM, değişikliğin adayların sınav süreçlerini daha sağlıklı şekilde yürütebilmesi amacıyla yapıldığını belirtti.

ALES/2 ve YÖKDİL/2'nin tarihi değişti

Sınav takvimindeki güncelleme diğer oturumları da etkiledi. Daha önce 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), bir hafta ertelenerek 2 Ağustos 2026 tarihine kaydırıldı.

2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL/2) ise 9 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağı duyuruldu.

Adaylara sınav merkezi güncelleme hakkı

ÖSYM, sınav tarihlerindeki değişiklik nedeniyle adayların mağduriyet yaşamaması için sınav merkezi tercihlerinin yeniden güncellenebileceğini açıkladı.

Buna göre, 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında MEB-AGS, AGS ve ÖABT oturumlarına başvurularını tamamlayan adaylar, sınav merkezi tercihlerini yeniden düzenleyebilecek.

Tercih değişikliği için son tarih 4 Haziran

Sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adayların işlemlerini 3-4 Haziran 2026 tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebileceği belirtildi.

ÖSYM yetkilileri, adayların güncellenen sınav takvimini ve tercih işlemlerine ilişkin duyuruları dikkatle takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

Kaynak : PERRE