Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Habitat Derneği arasında dijital dönüşüm, girişimcilik ve sürdürülebilirlik alanlarında iş birliği yapılmasını öngören protokol imzalandı. ATSO'da düzenlenen imza törenine ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Dilaver Bayır, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, İcra Kurulu Üyesi Taha Aydoğmuş, Adıyaman ve İstasyon Gaziantep Sorumlusu Tansu Şahin ile Operasyon Direktörü Hüseyin Üçpınar katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında iki kurumun dijital dönüşüm, girişimcilik ve sürdürülebilirlik alanlarında ortak projeler geliştirmesi, eğitim faaliyetleri yürütmesi ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek çalışmalar gerçekleştirmesi planlanıyor.

ATSO Sosyal Girişimcilik Merkezi ziyaret edildi

Protokol töreninin ardından ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ile Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve beraberindeki heyet, ATSO Sosyal Girişimcilik Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette merkez bünyesinde yürütülen faaliyetler, girişimcilere yönelik destek programları ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Heyet, merkezde gerçekleştirilen projeleri inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yetkililer, imzalanan iş birliği protokolüyle birlikte dijital dönüşüm, girişimcilik ve sürdürülebilirlik alanlarında yeni projelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirterek, iş birliğinin Adıyaman'ın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunacağını ifade etti.

Kaynak : PERRE