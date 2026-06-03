Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 13 Haziran 2026 tarihinde yapılacak 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav' kapsamında sınav giriş bilgilerinin erişime açıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, öğrencilerin sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin detaylara e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşabileceği bildirildi.

Fotoğraflı Giriş Belgeleri Okullardan Alınacak

Açıklamada, fotoğraflı sınav giriş belgelerinin 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edileceği belirtildi.

Öğrencilerin sınava girişte herhangi bir aksaklık yaşamamaları için belgelerini zamanında teslim almaları gerektiği kaydedildi.

Farklı İlde Sınava Girecekler İçin Başvuru Süresi

Mücbir sebepler nedeniyle sınava farklı illerde katılmak zorunda olan öğrenciler için başvuruların ilgili milli eğitim müdürlükleri tarafından kabul edileceği bildirildi.

Bu kapsamda yapılacak başvuruların 8 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlanması gerektiği ifade edildi.

Özel eğitim tedbirleri belgelerde yer alacak

Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için alınan sınav tedbirlerinin de sınav giriş belgelerinde yer alacağı belirtilirken, öğrencilerin belgelerini dikkatle incelemeleri istendi.

Yetkililer, sınava katılacak tüm öğrencilere başarılar dileyerek sınav sürecine ilişkin duyuru ve bilgilendirmelerin düzenli olarak takip edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak : PERRE