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UEFA'nın resmî sitesinden yayımlanan, “Avrupa Şampiyonasında çeyrek finale Avusturya’nın kaldığı” iddiası doğru olmadığının altı çizilen açıklamada, "2 Temmuz 2024 Salı günü oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu eşleşmesinde Türkiye, Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale katılmaya hak kazanmıştır. Türkiye ve Hollanda’nın karşılaşacağı çeyrek final maçı 6 Temmuz 2024 tarihinde saat 22:00’de oynanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Adıyamanlılar Milli Takım için tek yürek oldu

Adıyamanlılar Milli Takım için tek yürek oldu

“Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale Avusturya’nın kaldığı” iddiasına ilişkin açıklamasının dezenformasyon olduğu açıklandı. ANKARA (İGFA) - Açıklama İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

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