Gülkent Sitesi'nde 108 daireden oluşan bina, 6 Şubat depreminde yıkıldı. Yıkılan binanın molozlarının kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, 8 aydır çözüm bekliyor. Enkaz alanında yapılacak yeni inşaat için anlaşma yapılan inşaat firmasının işe başlaması, enkaz molozlarının kaldırılmasına bağlı. Ancak, molozların kaldırılması bir yana, bölgeye başka enkazlardan da moloz boşaltıldığına dair iddialar var.

Vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü’ne defalarca başvurmasına rağmen henüz bir çalışma başlatılmadı. Gelen vatandaşlar geri gönderildi ve yetkililerden bir çözüm bekleniyor. Vatandaşlar, artık bir çözüm uygulanmasını ve molozların bir an önce kaldırılarak inşaat firmasının çalışmalara başlamasını istiyor.

Gülkent Sitesi sakinleri, deprem sonrası yaşadıkları zorluklara bir de moloz sorununu eklemek istemiyor. Bu durumun bir an önce çözülmesi, hem bölgenin yeniden yapılandırılması hem de vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak : PHA