Kış aylarında nadiren turist gelse de turizm sezonunun Mart-Aralık ayları arasında seyrettiğini ifade eden Emekli Turizm Müdürü Mahmut Arslan; "Kahta ve Malatya tarafından gelen 112 bin ziyaretin yüzde 90’ı yerli turistlerden oluştu. Çok az sayıda gelen yabancı turist sayısının artırılması için turizmciler büyük çaba sarf etmektedir. Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Diyarbakır gibi çevre illeri bir milyona yakın turist ziyaret ederken, 2000’li yıllara kadar Nemrut Dağı Anıtsal alanı en fazla turist ağırlayan bir potansiyele sahipti. Yeniden aynı potansiyele ulaşması için iyileştirmelerin yapılması gerekir” dedi.

Görüşlerine başvurduğumuz, Emekli Turizm Müdürü Mahmut Arslan; “Nemrut dünyanın ilgi odağı, insanlar er geç buraya gelecektir. Alt yapı eksikliği turizmin gelişmesi önündeki en büyük engeldir. Özellikle iç turizmin üçüncü yaş grubundan olması, zirveye çıkan yolun yorucu olması birinci nedendir. İnanıyorum ki iyileştirmeler yapılacak ve hak edilen turizm potansiyeline ulaşılacaktır" dedi.



Kaynak : PHA