UMKE ekipleri tarafından yapılan ilk sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlenen Kan, paletli ambulansla bulunduğu yerden alınarak Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Cihan Kan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye UMKE ekipleri sevk edilirken, çalışmalara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de destek verdi. Paletli ambulanslarla dağa çıkan ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan güvenlik görevlisine ulaştı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda, yeni yılın ilk günlerinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yer yer 2 ila 3 metreye ulaştı. Bu sırada Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) vericilerinin güvenliğini sağlamakla görevli Cihan Kan (40), rahatsızlanarak yardım talebinde bulundu.

