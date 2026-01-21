Adıyaman Belediyesi tarafından paylaşılan uyarıda, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile birlikte Adıyaman genelinde kuvvetli kar yağışı öngörüldüğü belirtildi. Yapılan değerlendirmelere göre kent genelinde 10 ila 20 santimetre arasında kar örtüsü oluşması, yüksek kesimlerde ise tipi şeklinde yağış görülmesi bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayları ile birlikte sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması yönünde uyarıda bulunulurken, sürücülerin zincir, çekme halatı ve kış lastiği gibi önlemleri ihmal etmemeleri gerektiği vurgulandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere adına yapılan bilgilendirmede, belediye ekiplerinin olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduğu da ifade edildi.

Kaynak : PERRE