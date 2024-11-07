Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davanın dikkat çeken sanıklarından Nevzat Bahtiyar, ifadesinde cinayetten amca Salim Güran’ı sorumlu tuttu ve kendisinin tehdit edilerek cesedi dereye bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Sanık Bahtiyar: “Salim Güran, Narin’i Uygunsuz Durumu Gördüğü İçin Öldürdüğünü Söyledi”

Duruşmada ifade veren Nevzat Bahtiyar, olay günü Salim Güran’ın kendisini çağırdığını ve eve gittiğinde Narin’in cansız bedenini yerde bulduğunu iddia etti. Bahtiyar, “Eve gittiğimde Salim beni bir odaya götürdü ve Narin’in yerde yatmakta olduğunu gördüm. Salim bana, ‘Beni ve annesini uygunsuz bir şekilde gördü, ben de öldürdüm’ dedi. Vicdanım el vermediği için bu cinayeti itiraf ettim,” ifadelerini kullandı.

Duruşmada Gergin Anlar: Duruşma Salonu Yetersiz Kaldı

Diyarbakır Adliyesi’ndeki duruşmaya katılım oldukça yoğundu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen çocuk hakları komisyonları ve avukatlar salon yetersizliği nedeniyle duruşma salonuna alınamayınca gerginlik yaşandı. Duruşmanın başlamasının ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, davaya katılma talebinde bulundu. Ardından Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç, dosyada ihmal ve eksiklikler olduğunu belirterek, adaletin sağlanması için hakkaniyetli bir karar beklediklerini ifade etti.

Sanık Bahtiyar: “Silahla Tehdit Edildim, Cesedi Dereye Bırakmamı İstedi”

Sanık Bahtiyar, cinayetin ardından Salim Güran’ın kendisini silahla tehdit ettiğini öne sürdü. Bahtiyar, “Salim bana ‘Cesedi parça parça dereye at, kimse görmesin’ dedi ve silah doğrultarak tehdit etti. Oğlumun başına bir şey geleceğinden korktuğum için kabul etmek zorunda kaldım,” dedi. Bahtiyar, cesedi battaniyeye sarıp arabaya yerleştirerek dereye götürdüğünü ve olayın detaylarını açıklarken, cesedi parçalayamadığını belirtti.

Mahkemede Çarpıcı Anlar: Baba Arif Güran Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Sanık Nevzat Bahtiyar’ın, Narin’in cansız bedenini dereye bırakma sürecini anlatırken baba Arif Güran gözyaşlarına boğuldu ve sanığa, “Allah seni kahru perişan etsin” diyerek tepki gösterdi. Salondan dışarı çıkarılan baba Güran, duruşma boyunca gözyaşlarını tutamadı.

“Vicdanım El Vermediği İçin İtiraf Ettim”

Hakimin, neden ceset bulunmadan önce itiraf etmediğini sorması üzerine Bahtiyar, korktuğunu belirtti. Hakimin “Kan izi var mıydı?” sorusuna ise “Kan yoktu, boğulmuş olabilir” yanıtını verdi. Bahtiyar, cinayeti vicdanının el vermemesi nedeniyle itiraf ettiğini ifade etti.

Savcıdan Tehdit Sorusuna Yanıt: “Evet, Silahla Tehdit Edildim”

Duruşma savcısının, “Salim Güran seni tehdit ettiğinde silahı var mıydı?” sorusunu yanıtlayan Bahtiyar, “Evet, silahı vardı ve beni onunla tehdit etti” dedi.

Toplumun Vicdanını Yaralayan Dava: Adalet Talebi Yüksek Sesle Dile Getirildi

Narin Güran’ın vahşice öldürülmesi ve cinayetle ilgili sanıkların yargılanması, başta Diyarbakır olmak üzere tüm Türkiye’de geniş bir yankı uyandırdı. Davada alınacak karar, toplum vicdanı açısından büyük bir öneme sahip olarak görülüyor.

Kaynak : PHA